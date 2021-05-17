نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ازدحام فى محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، أن هناك انفراجة وسيولة مرورية بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، ويوجد ازدحاما أعلى المرج.

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضى وطبيعى، فيما عدا ناهية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ونصح باستخدام محور روض الفرج.

وأوضح أن الكثافات المرورية فى القاهرة تشهد ازدحاما عند فى أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية ويفضل شارع مصر والسودان، كما نصح بسلوك كوبرى سرايا القبة.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.