إنستجرام يسمح للمستخدمين قريبا رفع الصور ومشاركتها عبر سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "لايف منت" التقنى أن تلك الميزة لم تكن موجودة بالفعل فى منصة إنستجرام، ولكن ستجعل الميزات الجديدة إصدار سطح المكتب للنظام الأساسى أقرب إلى نظيره فى التطبيق.
وسيسمح "إنستجرام" للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو من خلال إصدار سطح المكتب وتقوم منصة التواصل الاجتماعى باختبار الميزة الجديدة حاليًا.
ويمكن للمستخدم استخدام الصور والفيديو فى الحاسب الآلى الخاص به لتحميله على إنستجرام مع إتاحة خيارات للتعديل كقص الصور قبل نشرها وإضافة وصف وموقع على غرار نفس مميزات التطبيق.
ولم تحدد المنصة موعدًا نهائيًا لطرح الميزة التى تعد تحت الاختبار فى الوقت الراهن، ويمكن للمستخدمين فقط عرض المحتوى عبر إصدار سطح المكتب.
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