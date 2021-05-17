صور.. فساتين صيفية للحوامل منها الفلورى والأكمام المنفوخة

جدة - نرمين السيد - وتحتاج الأمهات خلال فصل الصيف إلى ارتداء أزياء خفيفة الوزن بالإضافة إلى الاستمتاع بأقمشة ناعمة حتى تشعر بالراحة عند ارتدائها.

وتسعى الحوامل إلى البحث عن فساتين من أبرز صيحات الموضة 2021، بالإضافة إلى الشعور بالراحة وخصوصا مع حلول موسم الأفراح والمناسبات أو الخروجات المسائية.

ومن بين الأزياء التى تناسب الحوامل فى تلك الأجواء الفساتين ذات الأكمام المنفوخة ذات فتحة رقبة على شكل V من الأمام، وأكمام قصيرة منتفخة وطوله يصل إلى منتصف الساق.

وعند البحث عن الظهور فى إطلالة جذابة أنيقة يمكن الاستعانة بالفساتين الفلورى الأنيقة، أو الفساتين الضيقة بدون أكمام والذى يتناسب مع الحفلات والمناسبات العائلية.

ويعد الفستان الماكسى الواسع من أبرز الإطلالات التى تستعين بها الحوامل للشعور بالراحة، أو الفساتين الكاجوال القصيرة والتى تتناسب مع الطقس الحار والذى يأتى بألوان جذابة ويصل طوله فوق الركبة ويمكن الاستعانة به عند السفر فى الصيف.