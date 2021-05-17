للاستمتاع بالخصوصية.. واتساب تطرح ميزة وضع الاختفاء لمستخدمى أيفون

جدة - نرمين السيد - وتطرح ميزة وضع الاختفاء بعد تطبيق شروط الخصوصية الجديدة، حتى تساعد المستخدمين من الاستمتاع بالخصوصية بشكل أكبر، وفقا لموقع "9to5Google".
ويسمح واتساب لمستخدمى iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد الاستمتاع بتلك الميزة للاستمتاع بالخصوصية خلال الأسابيع المقبلة، كما تعمل لإصدارها بهواتف أندرويد.
وتمنح ميزة وضع الاختفاء خصوصية لمستخدمى واتساب عند بدأ الدردشات الجديدة من خلال اختفاء الرسائل وتفعيل الميزة ضمن معلومات الاتصال ومعلومات المجموعة، كما يمكن تفعيلها يدويا عند بدأ الاتصال فى محادثة جديدة.
وتقوم بمحو سجل الدردشة بعد قراءة المستخدم للرسالة، كما ستخفى كل المعلومات التى تدل على أن الفرد فى حالة اتصال على التطبيق.
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