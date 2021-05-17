بعد عودته لتقديم صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، معلقا: "عودة الصبحاوية ويونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر .. أحلى عودة لأحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "بشفق على أى حد مش بيسمع يونس والله"، "أحمد يونس بيعمل عظمة"، "عم الناس يعمل اللى هو عايزه"، "الميكس ده فى قلبى والله".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.