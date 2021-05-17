بعد فوزها بـ ملكة جمال الكون.. من هى أندريا ميزا؟

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جدة - نرمين السيد - وأكملت أندريا ميزا دراسة هندسة السوفتوير فى جامعة تشيهواهوا وعملت كمبرمجة، وتهتم ميزا بدعم السياحة فى بلدها والدفاع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعى.
وتألقت أندريا فى دورها بمجال الأزياء والموضة وأصبحت من أشهر عارضات أزياء المكسيك، كما شاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال.
وعند بلوغها 23 عاما من عمرها فازت بلقب ملكة جمال المكسيك، ومثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال العالم 2017، وفازت بلقب الوصيفة الأولى خلف الهندية مانوشى تشولار.
وفى سنة 2020 حصلت على لقب ملكة جمال كون المكسيك، واختيرت لتمثل بلدها فى مسابقة جمال كون 2020.
وتم تتويجها أمس بعد فوزها بلقب "ملكة جمال الكون" فى مسابقة أقيمت فى فلوريدا، لتأتى بذلك خلف الجنوب إفريقية زوزيبينى تونزى، التى تم تمديد حملها للقب بعد تأجيل المسابقة عام 2020 بسبب فيروس كورونا.
ولم تعد أندريا ميزا هى الأولى بالمسكيك التى تفوز بلقب ملكة جمال الكون، بل هناك ثنائى آخرين سبقوها فى الحصول عليه.
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