«يوتيوب» يطلق حملة لتشجيع الشباب على تلقى لقاح كورونا بالمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنصة أن الحملة تتضمن إعلانات على الحافلات واللوحات الإعلانية ويوتيوب.

ويأتى ذلك بعد تعرض يوتيوب لانتقادات لبطئه فى وقف انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، لكن المنصة قالت إنها أزالت 900 ألف مقطع فيديو متعلقة بكورونا انتهكت قواعدها.

وقال المدير الإدارى لموقع يوتيوب فى المملكة المتحدة بن ماكوين ويلسون إن منصة مشاركة الفيديو تتمتع "بقدرة هائلة على الوصول" بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

يذكر أن فى أكتوبر الماضى، غيرت منصة يوتيوب سياستها لحظر الإدعاءات المضللة حول لقاح فيروس كورونا.

ومع ذلك واجهت المنصة انتقادات مستمرة بشأن انتشار المعلومات المضللة.