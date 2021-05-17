شيكاغو تستعين بالقطط للقضاء على الفئران

جدة - نرمين السيد - وبعد محاولات كثيرة للتخلص من القوارض، أطلق مأوى للحيوانات فى شيكاغو حوالى 1000 قطة ضالة للتصدى لانتشار الفئران المزعجة فى المدينة.

ويدعى ذلك المأوى "Cats at Work"، الذى طرح من قطتين إلى ثلاث قطط، جميعها معقمة ومخصصة ومحصنة، خارج المساكن والشركات للتعامل بشكل مستدام مع مشكلة القوارض فى شيكاغو، وفقا لما جاء فى "الجارديان" البريطانية.

ولجأت شيكاغو إلى ذلك بعد حصولها على المرتبة الأولى بين المدن الأمريكية التى تشهد انتشارا للقوارض، لذلك قررت وضع برنامج لطرح القطط البرية التى لا تستطيع العيش فى المنازل أو بيئة المأوى.

كما أن توفير الطعام والماء للقطط يقع على مسؤولية أصحاب المنازل أو الشركات التى تتواجد بجانبها.