طريقة تحضير شوربة الجمبرى بالكريمة

جدة - نرمين السيد - يعد الجمبرى عشق للكثير لمذاقه الشهى، بالإضافة إلى كونه من الأطعمة الغنية بالبروتينات والمعادن المهمة، لذا تعد شوربة الجمبرى بالكريمة من الأطعمة المغذية للفرد. ولتحضير شوربة الجمبرى بالكريمة بطريقة سهلة وشهية، نحتاج إلى: -900 جرام من الجمبرى الصغير المقشر. -4 حبات من الكراث. -ربع كوب من زيت الزيتون مع 2 ملعقة كبيرة. -فصان ثوم. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار. -8 أكواب من مرق السمك. -نصف كوب من الزبدة. -نصف كوب من الدقيق. -4 أكواب من كريمة الطبخ. -ملعقة كبيرة من الملح. -كوب معجون الطماطم. -ملعقة كبيرة من الملح. -نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. -4 حبات من الليمون المقطع شرائح. -100 جراما من الجمبرى المقشر المسلوق نصف سلقة. طريقة التحضير: يسخن زيت الزيتون فى قدر على نار متوسطة ويضاف لها الكراث ويقلب 5 دقائق، ويوضع عليه الثوم وتقليبهم لمدة دقيقة. ويوضع بعدها الفلفل الأحمر الحار والجمبرى ويقلب المزيج حتى ينضج أى لمدة 3 دقائق، ويرفع القدر عن النار ويترك بجانبا حتى يبرد ويطحن المزيج. وفى قدر على نار متوسطة يجب تذويب الزبدة وإضافة الدقيق وتحريك المكونات لمدة دقيقة ويضاف لها كريمة الطبخ تدريجيا وتحريكها حتى يكثف المزيج. ويجب الاستمرار فى التحريك وإضافة مزيج الجمبرى المطحون والمرق ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود وبعدها يطفئ النار وتزينها من فوق بالجمبرى المسلوق، وتقديمها ساخنة.

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