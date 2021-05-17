خلال الأسبوع الجارى.. «Clubhouse» يصل لهواتف أندرويد فى بعض البلدان

جدة - نرمين السيد - ولكن لم يتم طرح تطبيق الدردشة الصوتية فى جميع البلدان، وكان قد وصل لمستخدمى الهواتف ذات نظام الأندرويد فى الولايات المتحدة.

ويسعى التطبيق لوصوله إلى عدد من البلدان خلال الأسبوع الجارى منها اليابان والبرازيل وروسيا غدا الثلاثاء، بينما نيجيريا والهند يوم الجمعة.

وتم توفير تطبيق "Clubhouse" على أنظمة أندرويد بعد مرور عام من ظهوره لأول مرة على نظام iOS الأساسى.

وحظى التطبيق على شعبية كبيرة منذ لحظة إطلاقه العام الماضى على أنظمة iOS، وتبدأ فى الاختبار التجريبى له خلال ذلك الشهر بهواتف أندرويد.

وبمجرد الدخول إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، كما أن لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.