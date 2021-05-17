ربانزل أوكرانيا.. فتاة تكشف عن طريقة العناية بشعرها حتى يصل إلى مترين

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الفتاة الأوكرانية التى تدعى "ألينا كرافشينكو" وتبلغ 35 عاما من عمرها، من تحول الفتاة الخيالية فى عالم الكرتون إلى حقيقة.

وخلال تصريحاتها لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الفتاة الأوكرانية عن طريقة العناية بشعرها، حيث تقوم بغسل مرة واحدة فى الأسبوع ي عملية تستغرق 30 دقيقة، موضحة أنها لا تمشط شعرها أبدًا وهو مبلل لمنع التقصف ولا تستخدم الحرارة لتجفيفه، مفضلة تجفيف شعرها بالهواء بشكل طبيعى.

ولم تكتفى بذلك بل استعانت بروتين بسيط حيث تستخدم أقنعة الشعر مع تدليك الرأس للحفاظ على مظهرها الأنيق، مما حقق طول شعرها الأشقر الذى يبلغ 6 أقدام وست بوصات حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعى لجاذبيته.

واهتمت تلك الفتاة بشعرها منذ أن كانت فى الخامسة من عمرها، بعد أن قالت والدتها إن النساء يجب أن يكون لديهن شعر طويل، وعلقت هذه الكلمات مع "ألينا" وهى تربى خصلات شعرها الشقراء الجميلة منذ ذلك الحين لتصل إلى طول يبلغ ستة أقدام وست بوصات.