ميزات وخدمات جديدة تظهر فى تويتر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، من أبرز الميزات التى ستحصل عليها تطبيقات "تويتر" هى ميزة تساعد على حفظ وترتيب التغيرات وعلامات التبويب ضمن مجموعات معينة تتعلق بمواضيع مختلفة ليعود إليها فى المستقبل.

ومن غير المعروف بعد هل ستكون هذه الميزة مستقلة ومجانية أم متاحة ضمن اشتراكات ما يسمى بـ " Twitter Blue" التى أعلن عنها مؤخرا، والتى ستوفر للمستخدم التحكم بالتغريدات بطرق مختلفة مقابل اشتراك تبلغ قيمته 2.99 دولار شهريا.

كما من الممكن تبعا لبعض المحللين أن تصبح الخدمات المذكورة سابقا جزءا من خدمات Scroll والتى توفر "تويتر" من خلالها للمستخدم عرض المحتوى عبر مواقع شركائها دون إعلانات، ومقابل رسوم شهرية تبلغ 5 دولارات تقريبا.

ولم تعلن "تويتر" بشكل رسمى بعد متى ستدخل هذه الميزات حيز التنفيذ، وفى أى بلدان سيتم اختبارها أولا.