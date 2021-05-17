الإفتاء توضح طريقة التخلص من الوسواس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن علاج الوسواس يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتحصن بقراءة القرآن الكريم، خصوصًا قراءة سورة الناس، والإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشارت إلى أن الشخص الذى تأتيه الوساوس القليلة أثناء أدائه لبعض العبادات فيجب عليه أن يكمل عبادته ولا ينشغل بتلك الوساوس.
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