اكتشاف غواصة بريطانية عمرها 112 عاما فى قاع المانش

جدة - نرمين السيد - وتم التعرف عليها كغواصة بريطانية من مشروع D1. وكان يعتقد سابقا أنها ألمانية غرقت بالقرب من مقاطعة ديفون البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى.

فيما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن الغواصين وعلماء التاريخ قارنوا بين صور فوتوغرافية التقطت تحت الماء ومخطط الغواصة البريطانية القديمة حيث تمت المقارنة بين توزع أجهزة الطوربيد والدفة وقمرة القيادة و16 خصوصية أخرى فتوصل العلماء إلى استنتاج بأن الغواصة الغريقة هى غواصة D1 البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى.

وقد منحت الحكومة البريطانية الغواصة الوضع القانونى الخاص بالأثر التاريخى. وذلك بعد أن قدمت شركة Wessex Archaeology تقييما رسميا للغواصة.

يذكر أن D1 لها أهمية تاريخية كبيرة، إذ أنها أول غواصة شكلت أساسا لغالبية الغواصات البريطانية فى أسطول الغواصات إبان الحرب العالمية الأولى.

وبلغ طولها 49.7 متر، ارتفاعها 6.2 متر، غطسها 3.2 متر، طاقمها 25 فردا، سرعتها 14 عقدة (26 كلم/ساعة) تحت الماء و10 عقد بحرية ( 17 كلم/ساعة) على سطح البحر، مدى عملها 2500 ميل بحرى.

وكان يمكن أن تطلق النيران بجهازى الطوربيد من مقدمتها ومؤخرتها.

وقامت الغواصة بدوريات فى مضيق المانش، ثم استخدمت كهدف تدريبى فى مناورات البحرية البريطانية حيث تم إغراقها فى 23 أكتوبر عام 1918.