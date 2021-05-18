تقرير: نمو التطبيقات المنافسة لـ واتس آب

جدة - نرمين السيد - ذكر تقرير لمجلة "Gadgets 360" المعنية بأخبار التكنولوجيا، أن تطبيقى (سيجنال) ، و(تليجرام) المنافسين لتطبيق " واتس آب"، شهدا نموًا بنسبة 1,200 % تقريبًا ، وذلك قبيل موعد تفعيل التحديثات الجديدة الخاصة بسياسة الخوصية المثيرة للجدل لـ "واتس آب" المقرر فى شهر مايو الجارى.





وأضاف التقرير أنه على الرغم من اتخاذ تطبيق "واتس آب" مؤخرا خطوة للوراء وألغى آخر موعد نهائى له، إلا أن الغضب العام الذى بدأ فى يناير الماضى جراء الإعلان عن التحديثات الجديدة فى سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق التراسل " واتس آب" ساعد منافسيه فى جذب مستخدمين جدد، حيث استفاد تطبيقا "سيجنال" و"تليجرام" أيضًا من حالة الغضب، وانتقلوا إلى منصات التواصل الاجتماعى مثل "تويتر" للتحدث ضد سياسة خصوصية "واتس آب".. فيما عززت تطبيقات المراسلة البديلة أيضًا جوانب الخصوصية الخاصة بها للاستفادة من "واتس آب".

وأفادت شركة Sensor Tower"، أن تطبيقى "سيجنال" و"تليجرام" شهدتا ارتفاعًا هائلاً فى اعتمادهما فى يناير الماضى.. فى الوقت الذى تم فيه اكتشاف "واتس آب" لأول مرة وهو يجلب سياسة الخصوصية المحدثة التى تسمح لشركته الأم "فيس بوك" بالوصول إلى بيانات المستخدم من تطبيق المراسلة.. كان من المفترض فى الأصل قبول التحديث من قبل جميع المستخدمين بحلول 8 فبراير الماضى ، ولكن تم تعديل الموعد النهائى لاحقًا إلى 15 مايو - بعد انتقادات شديدة من المستخدمين، ومع ذلك ، قرر "واتس آب " مؤخرًا إلغاء الموعد النهائى ، على الرغم من أن السياسة المحدثة لا تزال سارية وسيواجه المستخدمون الذين لن يقبلوها وظائف محدودة على التطبيق.

وأوضحت أنه فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 ، شهد تطبيق Signal زيادة فى التنزيلات لأول مرة بنسبة 1,192٪ على أساس سنوى إلى 64.4 مليون فى جميع أنحاء العالم ، فى حين ارتفعت عمليات تثبيت "تليجرام " بنسبة 98٪ على أساس سنوى إلى أكثر من 161 مليونا.. فى حين انخفضت عمليات تثبيت "واتس آب " على مستوى العالم بنسبة 43 % على أساس سنوى إلى 172.3 مليون فى الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات تثبيت الإشارة نمت فى يناير بنسبة 5,001 % على أساس سنوى إلى 50.6 مليون من 992,000 فى نفس الشهر من العام الماضى، ومع ذلك ، انخفض عدد عمليات التثبيت بنسبة 86 % على أساس شهرى إلى ما يزيد قليلاً على سبعة ملايين.

وذكرت الشركة الأمريكية ، فى منشور لها ، " على الرغم من انخفاض عمليات التثبيت كل شهر منذ الارتفاع الحاد فى يناير ، إلا أن تطبيق "سيجنال" يتشهد نموًا سنويًا ثابتًا كل شهر.. فقد سجل تطبيق "سيجنال" 2,8 مليون عملية تنزيل على مستوى العالم فى إبريل الماضى، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد التنزيلات البالغ 1.3 مليون التى تم الإبلاغ عنها فى أبريل 2020.

وأضافت "على غرار تطبيق"سيجنال"، نمت تنزيلات تطبيق تليجرام بنسبة 283% على أساس سنوى إلى 63.5 مليون من 16.6 مليون.. ومع ذلك ، شهد التطبيق انخفاضًا بنسبة 3 % على أساس سنوى فى تنزيلاته فى أبريل - حيث وصل إلى 26.2 مليون مقارنة بحوالى 27 مليون فى العام السابق".. مشيرة إلى أن كلاً من تطبيقى "سيجنال" و"تليجرام" شهدا انخفاضًا فى سرعة التنزيل بعد وقت قصير من تحقيق بعض النمو فى يناير. ومع ذلك ، تمكنت التطبيقات من خوض معركة صعبة مع تطبيق"واتش آب" الذى لا يزال يقود سوق منصات المراسلة الفورية.

وأوضحت الشركة أنه حتى قبل سياسة الخصوصية المحدثة ، شهدت عمليات تثبيت تطبيق "واتس آب" انخفاضًا فى بداية انتشار جائحة فيروس"كورونا" المستجد العام الماضى.. ففى إبريل 2020 ، انخفضت عمليات تثبيت تطبيق "واتس آب" على مستوى العالم بنسبة 28 % على أساس شهرى إلى 55.2 مليون من 76.5 مليون فى مارس، وأرجعت الشركة ذلك إلى المستخدمين الجدد المحتملين،والحريصين على التواصل مع الأصدقاء والأحباء - لاختيار إصدار سطح المكتب أو الويب من "واتس آب" أثناء الإحتماء فى مكانه.