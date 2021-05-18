فيديو - حتى الحيوانات بقت بتسرق .. خنازير تستولى على مشتريات سيدة إيطالية

جدة - نرمين السيد - رصد أحد سكان قرية إيطالية، خارج أحد المتاجر بالقرب من العاصمة روما، مقطع فيديو، طريف لسيدة بعد خروجها من المتجر، حيث تحاول الهرولة مسرعة من هجوم مجموعة من الخنازير البرية الصغيرة، والتى تحاصرها فى موقف للسيارات من أجل الاستيلاء على مشترياتها!





وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن لقطات الفيديو أظهرت الخنازير وهى تنجح فى الحصول على المشتريات من المرأة الإيطالية، ثم تذهب بها فى منطقة بالقرب منها فى موقف السيارات، وتفتحها للبحث عن طعام بداخلها. ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا بسبب الخنازير الصغيرة الجائعة، فيما شكا المواطنون الإيطاليون من الحوادث العديدة التى تسببها الخنازير البرية بتجولها فى شوارع المدن البحرية فى ايطاليا.

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