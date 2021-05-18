نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بكورنيش النيل ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، إن هناك انفراجة وسيولة مرورية بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، ويوجد ازدحاما أعلى المرج عند منطقة الأعمال وأعلى الكنيسة للمتجهين إلى المنيب.

وأشار إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد ما عدا محور صفط، أما المحاور الداخلية تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وأضاف إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضى وطبيعى، فيما عدا الدائرى أعلى ناهية للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ونصح باستخدام محور روض الفرج.

وتابع أن الكثافات المرورية فى القاهرة تشهد ازدحاما عند فى أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى الفنجرى ويفضل شارع مصر والسودان، كما يوجد زحام أيضا عند كورنيش النيل والتى تنحصر عند منطقة الساحل.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.