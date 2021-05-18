ذاكرة الشعوب.. تعرف على أغرب تاحف العالم

جدة - نرمين السيد - يحل اليوم الموافق 18 مايو، اليوم العالمى للمتاحف، والذى يستهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف فى تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، و إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور.





وتحدث الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن أغرب المتاحف فى العالم، ومنها:

-متحف لصور السيلفى:

يتواجد المتحف فى فيينا، ويبلغ سعر التذكرة 15 يورو خلال جولة مدتها 90 دقيقة، ويوفر لعشاق هذا النوع من التصوير العديد من الخلفيات الملونة لالتقاط أفضل صور سيلفى لهم.

-متحف الطعام:

يوجد فى مدينة ليون الفرنسية ويسمح المتحف للزوار تذوق مأكولاته، ومساعدتهم على التعرف على أنواع الطعام المختلفة وشرح أصل وصفاتها.

-متحف للآيس كريم:

افتتح بنيويورك، والذى يقدم معلومات عن الآيس كريم، كما يوجد به حمام سباحة وبداخله تماثيل كبيرة على شكل الآيس كريم، ويتوفر بالخارج محل للأفراد الذين يرغبون تناول أغرب الأطعمة منه.

-متحف الخبز المحترق:

يهتم بعرض صور للأكل المحترق، وبشرط أن يكون مذاقه جيد ومزين بشكل فنى.

-متحف الفن السيىء:

يوجد بأمريكا ويعرض فيه 500 قطعة من اسوأ اللوحات السيئة سواء المرسومة أو المنحوتة.

-متحف الشعر:

عبارة عن كهف مجهز من خصلات الشعر، وبه 16 ألف خصلة لـ 16 ألف فتاة.