ذاكرة الشعوب.. تعرف على أغرب تاحف العالم

وتحدث الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن أغرب المتاحف فى العالم، ومنها:
-متحف لصور السيلفى:
يتواجد المتحف فى فيينا، ويبلغ سعر التذكرة 15 يورو خلال جولة مدتها 90 دقيقة، ويوفر لعشاق هذا النوع من التصوير العديد من الخلفيات الملونة لالتقاط أفضل صور سيلفى لهم.
-متحف الطعام:
يوجد فى مدينة ليون الفرنسية ويسمح المتحف للزوار تذوق مأكولاته، ومساعدتهم على التعرف على أنواع الطعام المختلفة وشرح أصل وصفاتها.
-متحف للآيس كريم:
افتتح بنيويورك، والذى يقدم معلومات عن الآيس كريم، كما يوجد به حمام سباحة وبداخله تماثيل كبيرة على شكل الآيس كريم، ويتوفر بالخارج محل للأفراد الذين يرغبون تناول أغرب الأطعمة منه.
-متحف الخبز المحترق:
يهتم بعرض صور للأكل المحترق، وبشرط أن يكون مذاقه جيد ومزين بشكل فنى.
-متحف الفن السيىء:
يوجد بأمريكا ويعرض فيه 500 قطعة من اسوأ اللوحات السيئة سواء المرسومة أو المنحوتة.
-متحف الشعر:
عبارة عن كهف مجهز من خصلات الشعر، وبه 16 ألف خصلة لـ 16 ألف فتاة.
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