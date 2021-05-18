كاسيو تطرح ساعة ذكية بوظائف متطورة ومزايا جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قالت الشركة إن الساعة تأتى بشاشة رقمية، وجسم قوى ومتين، وبها إمكانية لاتصال البلوتوث بالهاتف الذكى.

وتتمتع الساعة بخاصية تتبع اللياقة البدنية، من خلال باحتساب عدد الخطوات المقطوعة، باستخدام الخوارزميات التى تحتسب المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المستهلكة.

الساعة لا تدعم نظام التموضع العالمى "GPS"، ولكنها تعتمد على وحدة النظام الموجودة بالهاتف الذكى المقترن بها، طالما تواجد فى مجال تغطية تقنية البلوتوث.

يمتاز جسم الساعة بالقوة والمتنان على الوجه الذى يجعله مقاومًأ للصدمات، والمياه لعمق يصل إلى 200 متر، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى عامين كاملين.

وتشتمل الساعة على إمكانيات أخرى حيث إن بها شاشة رقمية لإظهار التاريخ والوقت، ويمكنها أيضًا إظهار المكالمات الهاتفية الواردة على الهاتف الذكى المقترن بها، كما تتميز بإضاءة تنشط بشكل تلقائى عند تدوير المعصم للنظر بها.

وطرحت شركة كاسيو الساعة الذكية G-Shock GBA900، بأربعة ألوان وهى الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.