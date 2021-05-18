شاومى تسجل براءة اختراع لهاتف جديد بشاشة إضافية

جدة - نرمين السيد - وقامت شركة "شاومى" بتسجيل براءة الاختراع، للهاتف الذكى الذى يأتى بآلية منزلقة قابلة للسحب، وفقا لموقع LetsGoDigital.
ويأتى الهاتف بتصميم جديد، حيث يمكن تمديد شاشته إلى اليمين أو اليسار للسماح بظهور الشاشة الإضافية مع تميز كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.
وتسمح إمكانيات الهاتف الجديد باستفادة المستخدم، حيث تتميز شاشته الرئيسية بخلوها من أى قطع أو أزرار، ولكن لم تفصح شاومى عن اسم الهاتف الجديد حتى الآن.
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