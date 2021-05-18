هاشتاج «الصبحاوية ويونس عالراديو 9090» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، معلقا: "الصبحاوية ويونس عالراديو9090 .. التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا فل يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "الحلقة فى منتهى الجمال"، "يونس انت دايما الأول"، "كعادتنا التريند الأول".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.