صور.. موضة الستينات تعود من جديد فى صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "برايت سايد" إلى أن موضة الستينيات والسبعينات التى تتواجد فى خزانة الأمهات، تعود لتصبح هى أبرز صيحات موضة صيف 2021.
ومن بين الأزياء التى عادت بقوة مؤخرت، الفستان الماكسى الأوف شولدر، وكشف الموقع أن تلك الموضة من الفساتين الطويلة اعتادت الأمهات ارتدائهن فى السبعينات، كما يساعد ارتدائها فى منح إطلالة أنيقة جذابة.
ويعد الفستان الجينز باختلاف أنواعه سواء قميصا واسعا بطول الركبة أو قصيرا ضيقا، من أبرز صيحات الموضة التى عادت لتسيطر على موضة 2021.
أما البنطلونات الواسعة، كانت تحظى شعبية كبيرة سواء كانت القصيرة أو المتسعة قليلا، بالإضافة إلى البلوزة الدانتيل التى اعتادت الأمهات على ارتدائها.
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