مصر تشارك فى الأسبوع الأخير من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

ويشارك فى تنظيم المنتدى الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالتعاون الوثيق مع جميع الميسرين والميسرين المتشاركين لخط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
ويمثل المنتدى أكبر تجمع سنوى فى العالم لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، وتعمل نسخة المنتدى هذا العام كمنصة لتتبع إنجازات خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية وتقديم معلومات وتحليلات لتنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ 2005، وتوفر هذه المنصة فرص لتبادل المعلومات وإنشاء المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، مع تحديد الاتجاهات الناشئة وتعزيز الشراكات.
ويتضمن الأسبوع الأخير من المنتدى عدد من الفعاليات منها بيانات السياسة وحوارات تفاعلية رفيعة المستوى وحفل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومائدة مستديرة وزارية، بالإضافة إلى سلسلة من اجتماعات تيسير خط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
يذكر أن مشروع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المجتمعية الشاملة فى مجال الزراعة" الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم اختياره ضمن أفضل خمسة مشروعات رائدة فى مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021.
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