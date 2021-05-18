دورع شائكة.. لحماية الحيوانات الأليفة من النسور الصلعاء

جدة - نرمين السيد - وتساهم الدروع الواقية فى حماية الكلاب والقطط من الاختطاف من قبل النسور الصلعاء.

واحتفل دعاة الحفاظ على البيئة، بعودة النسر الأصلع، لكن ذلك كان على حساب الأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة صغيرة، خوفا من اعتبارهم وجبات للنسور، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويتخذ أصحاب الحيوانات الأليفة احتياطاتهم لحماية كلابهم وقططهم من النسور، من خلال تسليح تلك الحيوانات بدروع شائكة.

ويشار إلى أن أعداد النسور الصلعاء ذات الرأس الأبيض فى الولايات المتحدة، تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف فى السنوات الـ 12 الماضية، حيث تشير التقديرات حسب تقرير نشر مارس الماضى، لوجود أكثر من 316 ألف نسر أصلع فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمسح جديد أجرته خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

وبدأ مارك روبوكوف، صاحب متجر لاحتياجات الحيوانات الأليفة فى أنكوراج، بيع سترة واقية تدعى "CoyoteVest"، لحماية الحيوانات الصغيرة من الذئاب، ولكن مع تزايد أعداد النسور الصلعاء هناك، بدأ الجميع يقبلون لشراء تلك السترة وفقا صحيفة وول ستريت جورنال.

وتتميز تلك السترة بكونها مغطاة بـ "كيلفر" ومسامير مقاومة للرصاص، وفى أعلاها شعيرات نايلون زاهية اللون.