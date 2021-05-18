جوجل تطرح ميزة جديدة للتعرف على الرسائل والمكالمات المزعجة

جدة - نرمين السيد - وتساهم ميزة تطبيق "Google Phone" فى الكشف عن بيانات المتصل فى كل مرة يرن فيها الهاتف أو عندما ترتدى سماعات الرأس فقط.

وتخدم تلك الميزة هؤلاء الذين هواتفهم عن بعد، فى تجنب البريد العشوائى أو المكالمات الغير مرغوب فيها، وفقا لموقع "9to5Google".

ولتفعيل الميزة يجب اضبط الإعدادات فى تطبيق "Google Phone" والضغط على إعلان معرف المتصل، يمكنك تعطيل الميزة أو الاختيار بين دائما أو فقط عند استخدام سماعة الرأس، أو أبدا.