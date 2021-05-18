جدة - نرمين السيد - وتساهم ميزة تطبيق "Google Phone" فى الكشف عن بيانات المتصل فى كل مرة يرن فيها الهاتف أو عندما ترتدى سماعات الرأس فقط.
وتخدم تلك الميزة هؤلاء الذين هواتفهم عن بعد، فى تجنب البريد العشوائى أو المكالمات الغير مرغوب فيها، وفقا لموقع "9to5Google".
ولتفعيل الميزة يجب اضبط الإعدادات فى تطبيق "Google Phone" والضغط على إعلان معرف المتصل، يمكنك تعطيل الميزة أو الاختيار بين دائما أو فقط عند استخدام سماعة الرأس، أو أبدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تطرح ميزة جديدة للتعرف على الرسائل والمكالمات المزعجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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