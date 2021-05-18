سى إن بى سى: القيمة السوقية للشركة الأم لجوجل تتجاوز 1.5 تريليون دولار

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن القيمة السوقية لشركة ألفابت التى تعد الشركة الأم لجوجل تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر الشركات المتداولة علنًا قيمة فى العالم بعد آبل وميكروسوفت وأمازون.





ووفقًا للشبكة الأمريكية، تم إنشاء الشركة فى 2015، وهى فى الأساس شركة قابضة لشركة جوجل والتى تحقق تقريبًا جميع إيراداتها وأرباحها، ولطالما صورت جوجل نفسها على أنها شركة تكنولوجيا واستثمرت فى العديد من مجالات التكنولوجيا البعيدة المدى - مثل البحث على الإنترنت، والهواتف المحمولة، والذكاء الاصطناعى، والسيارات ذاتية القيادة، والتكنولوجيا الصحية، لكن نشاطها الرئيسى هو الإعلان عبر الإنترنت.

وفى عام 2020، حققت ألفابت ما يقرب من 183 مليار دولار من العائدات، وجاء 147 مليار دولار أى نحو أكثر من 80٪ من نشاط إعلانات جوجل، وفقًا للتقرير السنوى للشركة لعام 2020.

تعد جوجل رائدة فى السوق فى مجال الإعلان عبر الإنترنت لأكثر من عقد من الزمان، ومن المتوقع أن تحصل على ما يقرب من 29٪ من الإنفاق على الإعلانات الرقمية على مستوى العالم فى عام 2021.

وشركة ألفابت هى شركة أمريكية تم تأسيسها فى أغسطس 2015 من خلال إعادة هيكلة شركة Google، ويقع مقرها الرئيسى فى ماونتن فيو فى كاليفورنيا، وتعد هى الشركة القابضة لشركة جوجل.