انهيار قوس داروين بالإكوادور

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة البيئة الإكوادورية بأن "قوس داروين" الشهير قد انهار فى جزر جالاباجوس؛ حيث أصدرت بيانًا قالت فيه: "نعلمكم بأن (قوس داروين) انهار فى 17 مايو الجارى، وهو جسر طبيعى جذاب يقع على بعد كيلومتر واحد من جزيرة داروين فى أقصى شمال جزر جالاباجوس".





وقالت الوزارة على "تويتر" إن الانهيار وقع جراء تآكل طبيعى. وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن "قوس داروين" هو أحد رموز الجزر، ويعتبر من أفضل أماكن الغوص وكذلك مكان لرصد أسماك القرش وكائنات بحرية أخرى. جدير بالذكر أن جزيرة مالطا شهدت عام 2017 انهيار صخرة من الحجر الجيرى يبلغ ارتفاعها 28 مترا. معروفة فى العالم أجمع باسم "نافذة أزور"؛ وقد تم إدراجها فى قائمة اليونسكو للتراث الطبيعى العالمى. وأعلن وزير البيئة فى مالطا، خوسيه هيريرا، آنذاك، أن الخبراء توقعوا بالفعل انهيار الصخرة بناء على نتائج البحث العلمى، وكان من المستحيل إيقاف هذه العملية عن طريق تدخل خارجى.

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