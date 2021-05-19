قبل بدء الحلقة.. هاشتاج «صباحك أجمد مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عن تصدره تويتر، معلقا: "من قبل بداية حلقتنا #صباحك اجمد مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل توقيت"، "أفضل مذيع راديو"، "التريند الأول على مستوى مصر قبل بداية الحلقة ولحد دلوقتى ومكملين".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.