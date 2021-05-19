شاومى تستحوز على مبيعات أكبر أسواق العالم

جدة - نرمين السيد - وتمكنت شركة شاومى من تغطية أكثر من 600 مقاطعة فى الهند، وأشارت الإحصائيات نسبة رضا العملاء الناتجة عن الجودة والخدمة المقدمة من الشركة وتزيد عن 85%، وفقا لموقع "Gizmochina".

وحققت عدد من شركات الهواتف الذكية نسبة جيدة فى الهند بعد شاومى منها وان بلس وسامسونج وأبل.

يذكر أن شركة شاومى تعد ثالث أكبر بائع للهواتف الذكية فى العالم في نهاية العام الماضى.