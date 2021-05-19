خلى بالك .. شدة الحرارة تسبب أضرارا بالغة فى هاتفك الذكى

جدة - نرمين السيد - وقالت المجلة الألمانية إن تعرض الهواتف الذكية لدرجة حرارة شديدة، يد يؤدى إلى فقدان البطارية كفاءتها أو تعطلها بشكل كامل، كما أنها تتسبب فى تشوه أو انصهار الأجزاء البلاستيكية فى جسم الجهاز.

وأضافت المجلة أن تعرض الهاتف الذكى للحررة الشديدة قد يُحدِث أضرارًا دائمة فى الوحدات الإلكترونية، إلى جانب أنه يذى الشاشة اللمسية فيجعلها بطئة أو لا تستجيب لحركات اللمس.

ووفقًا لـ "Connect"، فإن الهاتف الذكى يكون معرضا لتلك المخاطر أيضًا، عن تركه لفترة طويلة داخل السيارة، وخصوصا خلف الزجاج الأمامى مباشرة، وحتى فى السيارات المزودة بمكيف هواء.

جدير بالذكر، أن هناك بعض الهواتف الذكية تظهِر بلاغًا تحذيريًا إذا اشتدت درجة الحرارة، أو تتوقف تماما فى حالة الطوارئ وهذه هى الهواتف الأفضل لتفادى الوقوع فى مشكلة ارتفاع درجات الحرارة.