نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحور 26 يوليو وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، ويوجد ازدحاما أعلى مناطق الخصوص والمرج للمتجهين إلى نفق السلام لوجود أعمال هناك، بالإضافة إلى أعلى البساتين.

وأضاف أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، عدا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من مناطق فيصل ومتجه إلى جامعة القاهرة وشارع مراد، ونصح بعدم تغيير الاتجاهات للقادمين من محور صفط إلى شارع ثروت.

وذكر أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضى وطبيعى، فيما أسفل الدائرى للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ونصح باستخدام محور روض الفرج.

وكشف أن الكثافات المرورية فى القاهرة تشهد ازدحاما عند فى أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مدينة نصر والفنجرى ويفضل شارع مصر والسودان، كما يوجد ازدحاما عند أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى مصر الجديدة وحلمية الزيتون والتجنيد لذلك نصح بسلوك كوبرى سرايا القبة.

وتابع صابر مشيرا إلى وجود زحام بماسبيرو عند كورنيش النيل للقادم من الساحل إلى وسط المدينة، ويفضل سلوك شارع شبرا.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.