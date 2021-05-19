صور.. الفستان التونيك يتصدر موضة صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - وعند ارتداء الفستان التونيك يحتاج إلى تنسيقه مع أشياء تبرز جماله وتجعله يمنح مظهر مختلف، لذلك يفضل اتداءه مع حذاء منقوش أو حذاء رياضى.
ومن الممكن ارتداء الفستان التونيك بأكثر من طريقة، أى يمكن تحويله إلى كارديجان من خلال ارتداءه مع بنطلون جينز وتوب أو بلوزة وتركه مفتوحا.
ويحتاج الفستان التونيك إلى بعض الإكسسوارات لظهور مرتديته فى صورة أنيقة جذابة منها حقيبة بلون مفت للأنظار مثل الأحمر أو حزام يوضع فى الخصر.
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