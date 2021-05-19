- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وذكر مركز الإطلاق فى بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن القمر الصناعى "هاييانج -2 دى" تم إطلاقه الساعة 12:03 صباحا بتوقيت بكين على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 بى"، ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.
وسوف يشكل القمر الصناعى "هاييانج -2 دى" كوكبة مع "هاييانج-2 بى" و"هاييانج -2 سى" لبناء نظام دينامى لرصد البيئة البحرية فى جميع الأحوال الجوية وعلى مدار الساعة عالى التردد ومتوسط وكبير النطاق.
وستساهم هذه الكوكبة فى الإنذار المبكر والتنبؤ بشأن الكوارث البحرية والتنمية المستدامة لاستغلال موارد المحيطات والاستجابة الفعالة لتغير المناخ العالمى، فضلا عن بحوث المحيطات.
وطورت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء القمر الصناعى هاييانج -2 دى، فى حين تم تطوير الصاروخ الحامل من قبل أكاديمية شانجهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.
وكانت عملية الإطلاق التى أجريت اليوم الأربعاء هى الـ370 لسلسلة صواريخ لونج مارتش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.