الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز الإطلاق فى بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن القمر الصناعى "هاييانج -2 دى" تم إطلاقه الساعة 12:03 صباحا بتوقيت بكين على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 بى"، ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

وسوف يشكل القمر الصناعى "هاييانج -2 دى" كوكبة مع "هاييانج-2 بى" و"هاييانج -2 سى" لبناء نظام دينامى لرصد البيئة البحرية فى جميع الأحوال الجوية وعلى مدار الساعة عالى التردد ومتوسط وكبير النطاق.

وستساهم هذه الكوكبة فى الإنذار المبكر والتنبؤ بشأن الكوارث البحرية والتنمية المستدامة لاستغلال موارد المحيطات والاستجابة الفعالة لتغير المناخ العالمى، فضلا عن بحوث المحيطات.

وطورت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء القمر الصناعى هاييانج -2 دى، فى حين تم تطوير الصاروخ الحامل من قبل أكاديمية شانجهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.

وكانت عملية الإطلاق التى أجريت اليوم الأربعاء هى الـ370 لسلسلة صواريخ لونج مارتش.