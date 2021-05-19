طريقة تحضير صينية الدجاج بالزبادى فى الفرن

جدة - نرمين السيد - وهناك وصفة دجاج بالفرن المضاف إليها الزبادى، الذى يمنحها مذاق مميز وشهى، ولتحضيرها نحتاج إلى: -كيلو دجاج. -كوب زبادى. -ملح. -نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض. -نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. -بصلة. -ملعقة صغيرة من بهارات تندورى. -4 ملاعق كبيرة من النعناع الطازج المفروم. -نصف ملعقة صغيرة من الكارى. -2 قرن فلفل أخضر حار. -2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. طريقة التحضير: تشطف الدجاج جيدا وتفرك ببهارات التندورى، وفى الخلاط يوضع الزبادى والبصل والنعناع ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأبيض والكارى والفلفل الأسود حتى الحصول على مزيج قوامه كريمة. وتنقع الدجاج فى التتبيلة وتدخل الصلاجة لمدة 4 ساعات، ثم يحمى الفرن على حرارة 200 درجة. وتخرج الدجاج من الصلاجة لتوضع فى صينية بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم تقدم ساخنة.

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