جدة - نرمين السيد - وذكر موقع ذا فيرج التقنى أنه كان من المفترض فى الأصل أن يأتى التشغيل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الجديدة ذات الشاشة المزدوجة مثل Surface Neo، مع واجهة وميزات أكثر بساطة وخفة، وفقا لما خططت له الشركة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقررت ميكروسوفت بعد ذلك إعطاء الأولوية لنظام ويندوز 10x لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة الواحدة بدلاً من ذلك.
وقال الموقع التقنى: انتهى نظام ويندوز 10x رسميًا الآن، وتخطط ميكروسوفت الآن لإحضار أفضل ما لديها إلى ويندوز 10.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميكروسوفت تعلن عن عدم تخطيطها لإصدار ويندوز 10x Windows 10x على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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