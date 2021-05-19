جوجل تقلب موازين عالم السيارات

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص، بحسب "سبوتنيك" أن جوجل وجهت دعوة إلى المبرمجين، بإنشاء تطبيقات يمكنها التوافق مع أنظمة تشغيل "أندرويد" الخاصة بالسيارات.

وأشارت جوجل إلى أنها تخطط لإنشاء متجر إلكترونى خاص بتطبيقات أندرويد للسيارات، والذى سيوفر عدد من التطبيقات التى يمكن أن تعمل على مختلف أنواع السيارات، من دون الإخلال بالتطبيقات الرئيسية للسيارات مثل تطبيقات الملاحة والتعرف على حركة المرور ومواقف السيارات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستوفر للمبرمجين، كافة الدعم الممكن لإنجاز أعمالهم بأسرع وقت ممكن، وستخصص فئات مختلفة لأعمالهم، سواء تلك المرتبطة بالملاحة وخدمات السيارات أو التطبيقات الترفيهية.

وقالت شركة جوجل إنها تخطط لإطلاق المتجر رسميا نهاية العام الجارى 2021، وسيدعم أكثر من 10 طرازات من السيارات.