اكتشاف قرية غارقة تحت بحيرة إيطالية لأكثر من 70 عاما

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع سكاى نيوز، إلى أنه يجرى الآن أعمال تجفيف المياه الموجودة فى البحيرة بشكل مؤقت، وذلك ضمن أعمال إصلاح.

فيما نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية، لقطات حقيقية وحياة عن ظهور بقايا قرية كورون، التى دفنت تحت مياه بحيرة ريسيا عام 1950.

يذكر أن القرية كانت مكاناً دافئاً للمواطنين يعيشون فى هدوء شديد بها، وكانت تضم مئات السكان، وذلك قبل أن تتعرض إلى الغرق بالقرن الماضى، بسبب أعمال خاصة بإنشاء محطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وخلال أعمال الإنشاء تم بناء سد لدمج بحيرتين، مما أدى إلى أن تغطى بحيرة ريسيا القرية منذ ذلك الحين، وفقا لـ"بى بى سى"، وهذا ما ساعد بشكل قوى على أن تتعرض القرية إلى الغرق بشكل كامل حتى اختفت لسنوات طويلة.

وتتميز القرية الغارقة، بوجود برج الكنيسة المدبب، وهو يخرج من البحيرة، وهذا البرج قد اعتبر أنه إشارة بارزة على وجود القرية القديمة المختبئة فى أعماقها، والتى يعتبرها البعض بمثابة أتلانتس حقيقية، فى إشارة إلى القارة الأسطورية الشهيرة.