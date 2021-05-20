صور.. 4 قراميط نيلى وراء اختفاء البط البكينى بحديقة حيوان الجيزة

جدة - نرمين السيد - البداية كانت بتلقى محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تقريرا من إدارة الأمن باختفاء 4 طيور من البط البكينى من البحيرة الكبيرة، وعلى الفور أحال رئيس الإدارة المركزية، حراس البحيرة للتحقيق، ونفى الحراس معرفتهم باختفاء البط البكينى، وبعد التحقيقات اختفت 3 بطات أخرى، وبمراجعة كاميرات المراقبة لم تسجل أى محاولة لأى فرد من الحراس الاقتراب من البط البكينى.
وفى أثناء تفقد محمد رجائى، للحديقة فى ساعة مبكرة، لمتابعة سير العمل، شاهد بالصدفة حيوان مائى قفز من تحت سطح مياه البحيرة وانقض على بطة بكينى واختفى بها تحت سطح مياه البحيرة، وعلى الفور تحرك المسؤولون وتم استغلال غلق الحديقة، وتم نقل طيور البط البكينى من البحيرة لمكان آمن، وبعد الفحص تبين وجود 4 قراميط نيلى بأحجام كبيرة، كانت وراء اصطياد البط.
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