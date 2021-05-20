نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحورى 26 يوليو وصفط

جدة - نرمين السيد - وكشف يونس، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن التقرير المرورى الذى أرسله صابر، مشيرا إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح وفقا للتقرير، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، ويوجد ازدحام أعلى مناطق الخصوص والمرج للمتجهين إلى نفق السلام لوجود أعمال هناك.

وأشار إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، عدا منزل محور صفط ونصح بسلوك محور أحمد عرابى.

وأكد أن الحركة المرورية على محور 26 يوليو تعمل بشكل مرض وطبيعى، فيما أسفل الدائرى للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ونصح باستخدام محور روض الفرج، مشيرا إلى الزحام المتفرق عند صقر قريش حيث يفضل سلوك كورنيش النيل.