فى صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتحدث عن أصل بعض الكلمات

جدة - نرمين السيد - وأوضح يونس، أصل كلمة البلطجى، مشيرا أن البطلجية كانت فرقة مشاة فى الجيش العثمانى، وفى مصر كان محمد على يخصص هؤلاء لحماية البنات من المضايقات وقت تعليمهم، وشجع ذلك الفتيات للإقبال على التعليم.

أما كلمة "متزربن" هو مصطلح كان يطلق أيام المماليك، حيث كان يطلق على حذاء ضيق يرتديه الفلاح عند العمل، فلذلك تم إطلاقها على على الأفراد "اللى خلقهم ضيق".

وقال عن جملة "جاتلك على الطبطاب"، إن الطبطاب يرجع إلى "العيش الشمسى"، الذى يمر بمراحل عدة منها تشكيل العجين ووضعه على قرص من الطين حتى يتخمر، وبعدها تأخذه المرأة من الطبطاب لتضعه فى الفرن.