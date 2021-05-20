جوجل تعلن عن أداة جديدة للكشف عن 288 مرضا جلديا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى مؤتمرها السنوى للمطورين "Google I/O"، إن الأداة تعمل من خلال تصوير أى علامة غريبة تظهر على الجلد، الأظافر أو الشعر، من ثلاثة زوايا مختلفة.

وأضافت أن تلك الخطوة يتبعها أن يجيب المستخدم على بعض الأسئلة التى سيتم طرحها، وبعد الانتهاء من ذلك سيجرى الذكاء الاصطناعى مطابقة لما تم إدخاله من معلومات بحوالى 288 مرضًا جلديًا ليرشح مجموعة من الأمراض، فى إشارة إلى احتمالية إصابة المستخدم بأحدها.

وأعربت "جوجل" عن أملها فى إطلاق هذه الأداة قبل نهاية العامل الجارى، مشيرة إلى أنها لا تغنى عن استشارة الطبيب ولكنها فقط تنبه المستخدم لوجود مرض يستدعى طلب الرعاية الطبية.