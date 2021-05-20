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جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى مؤتمرها السنوى للمطورين "Google I/O"، إن الأداة تعمل من خلال تصوير أى علامة غريبة تظهر على الجلد، الأظافر أو الشعر، من ثلاثة زوايا مختلفة.
وأضافت أن تلك الخطوة يتبعها أن يجيب المستخدم على بعض الأسئلة التى سيتم طرحها، وبعد الانتهاء من ذلك سيجرى الذكاء الاصطناعى مطابقة لما تم إدخاله من معلومات بحوالى 288 مرضًا جلديًا ليرشح مجموعة من الأمراض، فى إشارة إلى احتمالية إصابة المستخدم بأحدها.
وأعربت "جوجل" عن أملها فى إطلاق هذه الأداة قبل نهاية العامل الجارى، مشيرة إلى أنها لا تغنى عن استشارة الطبيب ولكنها فقط تنبه المستخدم لوجود مرض يستدعى طلب الرعاية الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تعلن عن أداة جديدة للكشف عن 288 مرضا جلديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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