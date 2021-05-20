كالعادة.. «الصبحاوية ويونس» يتصدر تويتر بمجرد بدء صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول: "الصبحاويه ويونس الترند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا فل يا أجمد صبحاوية.. ويك اند سعيد".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "ابدأ يومك مع يونس"، "الحلقة كانت قمر أوى"، "الله يديمك فى حياتنا أغلى واحد فيها ومصدر سعادتنا"، "مذيع جامد آخر حاجة والله".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.