كوريا الجنوبية تبدأ فى حماية أطفالها بنظام مرورى جديد

جدة - نرمين السيد - ويعمل النظام المرورى الجديد فى تشانجوون على تمديد وقت الإشارة الضوئية تلقائياً عند عبور الشارع من الممر المخصص للمشاة من خلال الذكاء الاصطناعى.

ويستخدم الذكاء الاصطناعى الذى يضمنه نظام المرور الجديد فى التعرف على المشاة عند سيرهم فوق الممر المخصص لهم، وعندما يفشل المشاة فى عبور التقاطع خلال وقت إشارة السير الخضراء، يقوم النظام تلقائياً بتمديد وقت ضوء المشاة بنحو 5 إلى 10 ثوانٍ، مما يتيح للأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة عبور الشارع بأمان.

وبدأت مدينة تشانجوون فى تبنى نظام المرور الجديد بعد إطلاق حكومة المدينة مراجعة لبرنامج تجريبى لما تم تعريفه بمناطق حماية الأطفال على الطرق ذات الازدحام المرورى.

ويبدأ تنفيذ وتثبيت ذلك النظام فى سبتمبر المقبل فى منطقة واحدة، ثم يتم التوسيع بعد التأكد من فعاليته.