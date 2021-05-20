صور- أزياء أنيقة ومريحة فى ربيع وصيف 2021

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جدة - نرمين السيد - ويعتبر الفستان الجينز من أبرز صيحات الموضة فى ربيع 2021، والذى يتمتع بأكمام منفوخة، وهو يمكن تنسيقه مع صندل يتلاءم مع لون الفستان.
وتعد البلوزات ذات الأكمام المنفوخة من أحدث اتجاهات الموضة فى العام الجارى، ويمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو الخروجات المسائية، وتنسيقها على سروال أو تنورة.
أما البلوزة ذات الياقة الكبيرة، فـ تعد من أحدث صيحات موضة 2021، لإمكانية الاستعانة بها عند الذهاب إلى العمل أو التنزه مع الأصدقاء.
وتحتل البناطيل الواسعة مكانة كبيرة فى موضة 2021، فهو يعود من جديد من موضة الثمانينات، ويتميز بأناقته كما يمكن تنسيقه مع تيشيرت أو بلوزة، ويمكن ارتداءه فى أماكن العمل أو الخروجات.
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