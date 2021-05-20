صور.. أزياء صيفية بسيطة للمكسيكية ويندى براجا

جدة - نرمين السيد - واهتمت براجا بمواهبها وأصرت على استغلالها، فقد عملت بمجالات مختلفة منها تقديم البرامج والتمثيل وعرض الأزياء والرقص. وتألقت ويندى فى دورها كعارضة أزياء، حتى أصبحت من أشهر نساء المكسيك. وتجمع إطلالات ويندى بين الأناقة والرشاقة، وتحرص على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام" بأجمل وأبسط الإطلالات، كما تعمل فى الحفاظ على رشاقتها.

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