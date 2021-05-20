كيفية إضافة أو حذف مستخدم عبر تيليجرام دون رقم هاتفه

جدة - نرمين السيد - ويتمتع تطبيق تيليجرام بالعديد من المزايا أهمها الأمان والخصوصية لمستخدميه، حيث أصبح من الممكن إنشاء اسم مستخدم ومشاركته مع الآخرين بدلا من رقم الهاتف.

ويعد التواصل عبر Telegram من خلال اسم المستخدم بدلا من رقمه، طريقة أكثر أمانا للتواصل مع الناس، ولتنفيذ ذلك يجب:

-فتح التطبيق عبر الهاتف والضغط على الثلاث شرط الأفقية فى الزاوية اليسرى العليا.

-التوجه إلى الإعدادات وتحت الحساب ستجد خيار "اسم المستخدم".

-الضغط على "اسم المستخدم" وبدء كتابة ايم ثم اضغط على أيقونة "التجزئة" فى الزاوية اليمنى العليا لحفظ التغييرات.

ولكن عند الرغبة فى مسح "اسم المستخدم" على التطبيق، يجب التوجه إلى الإعدادات وبعدها اختيار اسم المستخدم ثم مسح.