تحديثات أبل تخدم ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - وستطلق أبل خدمة جديدة تسمى "SignTime"، وتساعد عملاء أبل من التواصل مع أبلCare وخدمة عملاء التجزئة باستخدام لغة الإشارة الأمريكية (ASL) فى الولايات المتحدة، أو لغة الإشارة البريطانية (BSL) فى المملكة المتحدة، أو لغة الإشارة الفرنسية (LSF) فى فرنسا من خلال متصفحات الويب.

وتسعى أبل لطرح ساعة جديدة تسمى "AssistiveTouch"، والتى تعمل بنظام "watchOS"، وستخدم تلك الساعة الأشخاص الذين يعانون من اختلافات فى الأطراف وتسمح لهم بالتنقل فى أبل Watch باستخدام AssistiveTouch دون الحاجة إلى لمس الشاشة أو عناصر التحكم.

وتسهل تلك الميزة من الرد على المكالمات الواردة والتحكم فى مؤشر الحركة الذى يظهر على الشاشة وغيرها.

كما تسمح أبل فى تحديثاتها المستقبلية لجهاز "iPad" بتمكين أجهزة تحكم تتبع العين أى تعتمد على الاتصال البصرى إجراء ما وكأنها نقرة.