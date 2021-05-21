ناسا: بدر مايو 2021 يشهد ظاهرة قمر الدم العملاق

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة ناسا الفضائية، أن القمر الكامل لهذا الشهر سيبدو أكبر وأكثر إشراقا وأشد احمرارا من المعتاد، حيث يشهد حدثا نادرا بتزامن القمر العملاق مع الخسوف فى بعض أجزاء العالم فى 26 مايو.





وسيكون بدر شهر مايو ثانى قمر مكتمل عملاق من أصل قمرين عملاقين فى عام 2021، حيث وقع الأول فى أبريل الماضى.

ويشير مصطلح القمر العملاق أو المعروف باسم "السوبر مون" إلى قرب القمر من الأرض، وقد صاغه المنجّم ريتشارد نول لأول مرة فى عام 1979، وأى قمر مكتمل أو جديد يقع على بعد 90% من نقطة الحضيض، أقرب اقتراب من الأرض، يعد قمرا عملاقا.

ووفقا لوكالة ناسا، سيكون القمر الكامل فى 26 مايو على بعد 157 كيلومترا (98 ميلا) أقرب إلى الأرض من القمر العملاق فى أبريل.

وما يجعل المشهد أكثر غرابة هو أنه يتزامن مع خسوف كلى للقمر لأول مرة منذ ما يقارب عامين ونصف العام.

ولكن فى حين أن القمر العملاق سيحدث فى جميع أنحاء العالم، فإن الخسوف الكلى للقمر سيكون مرئيا فقط عبر أجزاء من غرب الأمريكتين.

وسيحدث خسوف جزئى للقمر فى أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وشرق الأمريكتين، وكذلك مناطق شرق آسيا.

ويحدث خسوف القمر عندما يأخذه مدار القمر إلى ظل الأرض، ما يمنع ضوء الشمس من الوصول إليه. وبدلا من ذلك، ينعكس الضوء المنبعث من شروق الشمس وغروبها على سطح القمر، ما يجعله يبدو محمرا فى المظهر، ويحمل لقب "قمر الدم".

ويذكر موقع ناسا على الإنترنت أن "الخسوف الكلى للقمر فى 26 مايو 2021 هو الأول منذ ما يقارب العامين ونصف العام".

وعلى الرغم من عدم حصول الكثيرين على فرصة لرؤية خسوف القمر، إلا أن عشاق الفلك سيتمتعون بفرصة مشاهدة أكبر قمر عملاق فى العام وأشدها لمعانا.