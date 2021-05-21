- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى لوكالة الفضاء الأوروبية، تبلغ مساحة هذا الجبل الجليدى حوالى 4320 كيلومترا مربعا، أى أكبر من جزيرة مايوركا الإسبانية.
ويشير العلماء، إلى أن طول هذا الجبل الجليدى الذى أطلقوا عليه اسم А-76، يبلغ 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا، وأنه انفصل عن الجزء الغربى من جرف رون فى القارة القطبية الجنوبية، وهو حاليا فى بحر Weddell.
ويذكر أن مساحة أكبر جبل جليدى А-32А انفصل سابقا عن المكان نفسه بلغت 3880 كيلومترا مربعا وموجود حاليا فى بحر Weddell أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: انفصال أكبر جبل جليدى عن القارة القطبية الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.