تقارير: انفصال أكبر جبل جليدى عن القارة القطبية الجنوبية

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى لوكالة الفضاء الأوروبية، تبلغ مساحة هذا الجبل الجليدى حوالى 4320 كيلومترا مربعا، أى أكبر من جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويشير العلماء، إلى أن طول هذا الجبل الجليدى الذى أطلقوا عليه اسم А-76، يبلغ 170 كيلومترا وعرضه 25 كيلومترا، وأنه انفصل عن الجزء الغربى من جرف رون فى القارة القطبية الجنوبية، وهو حاليا فى بحر Weddell.

ويذكر أن مساحة أكبر جبل جليدى А-32А انفصل سابقا عن المكان نفسه بلغت 3880 كيلومترا مربعا وموجود حاليا فى بحر Weddell أيضا.