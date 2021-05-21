عالم أمريكى : الذكاء الاصطناعى سيتفوق على الذكاء البشرى

جدة - نرمين السيد - أكد العالم الأمريكى دانيال كانمان، المتخصص على علم الاقتصاد السلوكى والحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 2002، أن الذكاء الاصطناعى سيتفوق حتما على الذكاء البشرى فى ظل التطورات الكبيرة التى تستحدثها التكنولوجيا فى كل التخصصات يوما وراء يوم.





وأشار كانمان - فى لقاء خاص مع صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن سرعة التطور فى التكنولوجيا وتطبيقاتها الحياتية سوف تؤدى إلى حدوث ارتباكات كبيرة فى حياة البشر؛ نتيجة عدم قدرة البشرة على مواكبة هذه التطورات السريعة اليومية للتكنولوجيا.

وقال كانمان - ردا على سؤال حول تدخل الذكاء الصناعى فى قرارات البشر فى أماكن العمل وكيفية إصدار تقييمات الأداء فى الأعمال المختلفة - إن بعض المتخصصين فى المجال الطبى يواجهون مخاطر إحلالهم بالذكاء الاصنطاعى بالفعل، خاصة فى مجال تشخيص الأمراض.

وأضاف أنه من الممكن استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ قرارات فى العمل؛ مما يشير إلى إمكانية استبدال قيادات الأعمال ورؤساء العمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ قرارات عملية مهمة بمجالات الأعمال والتجارة.

ولفت إلى أن علم النفس السلوكى يوضح أن البشر مدربون جيدا على التعامل مع المتغيرات الأفقية أو التتابعية والمتسلسلة، أما الذكاء الاصطناعى فيمكنه التعامل مع التغيرات السريعة والمفاجئة وحتى الفرضيات والتغيرات الاحتمالية، فالبشر يصعب عليهم التأقلم مع العالم الافتراضي، ومن هذه النقطة يمكن للذكاء الاصطناعى التفوق على البشر فى وقت قريب وليس بعيدا، على حد قوله.